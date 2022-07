Neue Filter für den Faulturm Ausschuss Lochfraß Einhalt gebieten / Filterzahl wird verringert

Schifferstadt (suk). Der Faulturm der Schifferstadter Kläranlage ist angefressen. Das liegt daran, dass die darin angebrachten Reinigungsfilter schon einige Jährchen ihren Dienst tun. Für eine Bereinigung der altersschwachen Teile soll nun gesorgt werden. 1980 sind die vier Kiesfilter des Faulturms in Betrieb gegangen, informierte der Technische Leiter der Stadtwerke Schifferstadt (SWS), Gerd Baumann, in der Sitzung des Werkausschusses am Mittwochabend. Vor etwa sechs Jahren habe der Lochfraß an der inneren Filterwand eingesetzt und sich sukzessive verstärkt. Um sicherzustellen, dass die Anlage auch weiterhin sicherheitstechnisch abgenommen wird, müssen die Filter ausgewechselt werden. An die 50.000 Euro wird der Austausch kosten. Eine Hanauer Firma soll den Auftrag dafür nach einstimmigem Beschluss im Ausschuss erhalten. „Die bestehende Anlage war überdimensioniert“, lenkte Baumann in dem Zusammenhang ein. Drei Kiesfilter sollen daher durch kleinere Modelle ersetzt, einer komplett demontiert werden. Notwendig sind die Filter, um das Faulgas von Partikeln, die größer als ein Millimeter sind, zu befreien. Dazu fließt das Gas durch die vorhandenen Filter. Die Technik sorgt dafür, dass der Wartungszyklus, die Lebensdauer und die Verfügbarkeit der dem Faulturm nachgeschalteten Technik inklusive des Blockheizkraftwerks gewährleistet und verlängert werden.