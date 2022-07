Faszination Papier: Ausstellung und Workshop der Künstlerin Ute Dorra

Schifferstadt. Erst seit Mitte der 1960er Jahre richtete sich das Augenmerk Kunstschaffender auf die Bedeutung von Papier. Besonders eine Mannheimer Künstlerin, Uta Dorra, hat Faszination am Papier gefunden. Sie kreiert nicht nur Bilder, sondern auch plastische Objekte. Verschiedene Strukturen des Materials und ein besonderes Augenmerk auf Farbe spiegeln sich in ihren Werken wieder. Im Rahmen ihrer Ausstellung „Faszination Papier“ lässt sie Kunstinteressierte an ihren Werken teilhaben. Vom Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 7. August, ist die Ausstellung im Obergeschoss des Alten Rathauses frei zugänglich. Die Öffnungszeiten sind donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr. Wer nicht nur staunen, sondern auch aktiv die Faszination des Papiers selbst entdecken möchte, kann am Workshop der Künstlerin teilnehmen. Am 30. und 31. Juli jeweils von 14 bis 17 Uhr bietet Uta Dorra an gemeinsam mit Interessierten Mappen/Mäppchen, Postkarten oder kleine Taschen für CDs zu gestalten. Das Material wird gestellt. Anmeldungen werden bis zum 15. Juli unter dem Stichwort „Workshop Faszination Papier“ per E-Mail an Frau Susanne Schmitt unter stadtmarketing@schifferstadt.de entgegengenommen. Die Teilnahmegebühr von 25 € ist vor Ort in bar mitzubringen. Zur Vernissage am Freitag, 22. Juli, 19 Uhr, im Obergeschoss des Alten Rathauses laden Bürgermeisterin Ilona Volk und die Künstlerin Uta Dorra alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.