Die „Chemie“ stimmt auf beiden Seiten

Am 1. August besteht die Städtepartnerschaft zwischen Aichach und Schifferstadt seit nunmehr 30 Jahren. Während dieser Zeit kam es zu zahlreichen gegenseitigen Besuchen von Vereinen und Institutionen. Nun hat sich ein weiteres „zartes Pflänzchen“ hervorgetan, das im Laufe der Zeit zum Blühen gebracht werden soll, nämlich Kontakte zwischen der Pfarrei Heilige Edith Stein und der Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt in Aichach. Zustande kam dies auf Initiative von Markus Hein, Vorsitzender des Gemeindeausschusses St. Laurentius, Mitglied im Pfarrei- und Verwaltungsrat, der in den sozialen Medien Interessantes über Aichach entdeckte und dies mit Mitgliedern der Gemeinde besprach.