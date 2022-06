Schifferstadt. „Endlich wieder einmal Sänger-Waldfest“. Unter diesem Motto lädt der MGV Klein-Schifferstadt zu seinem diesjährigen „Dörfler-Waldfest“ nach zweijähriger auferlegter Pandemie-Pause am kommenden Sonntag, den 3. Juli 2022 in die Schifferstadter Waldfesthalle ein. Gestemmt wird diese Veranstaltung unter Führung des 1. Vorsitzenden Jürgen Müller von den Sängerinnen/Sänger des Modernen Chors „Inspiration“ und ehemaligen Sängerinnen/Sängern und Freunden. Offizieller Beginn des Waldfestes ist am Sonntagvormittag um 10 Uhr. Ihren ersten gesanglichen Auftritt bei einem Waldfest hat dann um 11 Uhr der in 2020 gegründete „Schifferstadter Männerchor“ bestehend aus den Sängern des MGV Concordia, MGV 1854 und dem MGV Klein-Schifferstadt – die gesangliche Leitung obliegt Bernd Camin. Am Nachmittag gegen 16 Uhr haben die „SinginKids“ des MGV Klein-Schifferstadt und der Kinderchor Juventus Vocalis aus Dannstadt-Schauernheim ihren Auftritt. Und zu guter Letzt hat noch der Moderne Chor „Inspiration“ von den „Dörflern“ ihren gesanglichen Auftritt – ebenfalls unter der Leitung von Katrin Presser. Somit dürften alle Freunde des Gesangs an diesem Tage auf ihre Kosten kommen. Küche und Keller bieten auch in diesem Jahr wieder die für ein Waldfest bewährten Servelat, Bratwurst, Schnitzel und Wurstsalat mit Pommes. Neu aufgenommen in die Speisenkarte sind erstmals selbstgemachte Dampfnudeln mit Vanillesoße und Gyros mit Tsatziki/Pommes und Krautsalat. Hier hofft das Küchenpersonal auch auf den Geschmack und den Appetit der Gäste zu treffen. Im Angebot auf der Getränkekarte stehen weiterhin Biere der Eichbaum-Brauerei Mannheim, Weine vom Weingut Klaus Andres aus Niederkirchen sowie alkoholfreie Getränke und Säfte. Für die Gäste die gerne Kaffee und Kuchen verzehren, steht ein reichhaltiges Kuchenbüffet zur Auswahl. Die fleißigen Helferinnen und Helfer werden stets bemüht sein den Gästen aus Nah und Fern einen angenehmen Aufenthalt in und um die Waldfesthalle bei hoffentlich „optimalen“ Waldfestwetter“ zu ermöglichen.