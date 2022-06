FSV Schifferstadt hat die Chance auf den Titel „Verein des Monats“

Im Jahr 2019 fiel beim FSV 13/23 Schifferstadt der Startschuss für die Sanierung des alten, maroden Hartplatzes zu einem modernen Rasenplatz mit LED Beleuchtung. „Gerade in den Herbstmonaten war es auf der alten Anlage schwierig, das Kinder- und Jugendtraining mit fehlender Flutlichtbeleuchtung zu organisieren. Somit war der Schritt die Anlage zu sanieren dringend notwendig“, so Oskar Derryck 1. Vorsitzender beim FSV Schifferstadt. Als es gerade richtig losging mit dem Umbau, kam die Corona Pandemie und traf auch den FSV Schifferstadt, wie so viele andere Vereine, mit großer Wucht. Die fehlenden Einnahmen durch Veranstaltungen und Feste schadeten in einer Zeit, in der das finanziell größte Projekt der Vereinsgeschichte umgesetzt wurde, doppelt. Hinzu kam die Sorge, dass die Mitgliederzahlen sinken werden. Zum Glück bleib wenigstens diese Sorge unbegründet. „Durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer konnten wir während der Pandemie unsere Mitgliederzahlen sogar steigern. Hier sein insbesondere unseren über 25 ehrenamtlichen Kinder- und Jugendtrainern gedankt, die wann immer es die Fallzahlen und Vorgaben zuließen, Training organisierten. So konnten wir uns gerade bei den jüngsten Jahrgängen über einen enormen Zuwachs freuen“, freut sich Oskar Derryck. Als Anerkennung für dieses Engagement wurde der FSV Schifferstadt vom Landessportbund unter die Top 5 Vereine aus Rheinland-Pfalz des Monats Juni bei der Aktion „Vereinsleben – Verein des Monats“ gewählt (wir berichteten). Einer Aktion, mit der der Landessportbund herausragende Vereinsarbeit belohnen möchte. Nun findet den ganzen Juni über eine Abstimmung unter www.vereinsleben.de statt, bei der jeder täglich für seinen Lieblingsverein abstimmen kann. Sollte der FSV Schifferstadt diese Abstimmung gewinnen, dürfte er sich zukünftig „Verein des Monats“ nennen. Zusätzlich würde dieser Titel aber auch mit einer Förderung über 10.000 € einher gehen. Nach zwei Jahren fehlender Einnahmen und einer zusätzlichen finanziellen Belastung durch das Großprojekt Platzumbau, wäre diese Förderung natürlich sehr willkommen. Hier kann man für den FSV abstimmen: www.vereinsleben.de