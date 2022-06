Picknickkonzerte am Bahnweiher

Von Freitagabend bis Sonntagvormittag sind am ersten Juliwochenende alle Picknickbegeisterten ganz herzlich eingeladen, bei Livemusik am Bahnweihergelände ein paar unbeschwerte Stunden zu genießen. Die Stadtverwaltung freut sich, am Freitag und Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr attraktive Bands präsentieren zu können. Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist frei. Mitzubringen sind gute Laune, Sitzgelegenheiten wie Picknickdecke oder Klappstühle und alle Leckereien und Getränke, die sie dort genießen möchten. Gerne sorgt das Team der Fischerhütte ebenfalls für das leibliche Wohl der Gäste. Am Freitag startet um 18 Uhr die Wolfgang Disch Acoustic Band. Das Programm des Trios umfasst sowohl Klassiker der Swing-, Latin und Popmusik als auch Kompositionen des Bandleaders. Dabei spielt Wolfgang Disch nicht nur Schlagzeug und Cajon, sondern auch Akkordeon, womit er dem Trio eine besondere Klangfarbe verleiht, so dass man sich bisweilen an den Tango Nuevo von Astor Piazzolla erinnert fühlt oder französische Musetteklänge in Verbindung mit brasilianischem Partido Alto und Sambarhythmen hört. Begleitet wird Wolfgang Disch von zwei hervorragenden Musikern, die mit ihrer Spielweise das Trio perfekt vervollständigen. Gitarrist Heiko Duffner spielt mit dem typischen warmen Jazzsound und beeindruckt mit gekonnten aber stets eingängigen Improvisationen. Gernot Kögel liefert mit seinem akustischen Fretless Bass das nötige Fundament und bekommt zudem in den Stücken immer wieder Gelegenheit, sich mit Themen und melodiösen Soli zu präsentieren. Am Samstag um 18 Uhr spielt die Band „Time Out“. Über Rock, Pop, Blues und Soul ist von Allem etwas dabei, wie zum Beispiel die ECHTEN Rock & Soul – Klassiker der letzten 30 Jahre. Von Joe Cocker bis Simply Red, von den Doobie Brothers bis Tina Turner. Mit Frontmann Ralph Bachofner (vocals), einem Urgestein der Pfälzer Musikszene und den Sängerinnen Katrin Oehlbach und Claudia Scherer gehören TIME OUT seit Jahren zu den festen Größen bei Weinfesten, Beach-Partys und Club-Gigs in der gesamten Pfalz und darüber hinaus. Die Mischung macht‘s: klassischer Gitarren-Rock, Soul und Reggae – handmade music! Um 11 Uhr beginnt am Sonntag das letzte Picknickkonzert mit der TC Big Band unter der Leitung von Stefan Weis. Die rund 20-köpfige „TC Big Band“ mit Sängerin präsentiert eine bunte Mischung aus Swing, Blues, Latin, Jazz bis hin zu Funk- und Poptiteln. Die Hauptstilrichtung der Band ist die wohl populärste Form des Jazz nämlich die Swingmusik. Songs von Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, um nur einige zu nennen, werden in Originalarrangements präsentiert. Durch die Mischung aus Swing, modernen Songs und eigenen Arrangements präsentiert die „TC Big-Band“ ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Bei Titeln wie „In the Mood“, „Moonlight Serenade“, „Pennsylvania 6-5000“, „Summertime“ oder „Respect“ um nur einige zu nennen ist gute Stimmung beim Publikum garantiert. Die Veranstaltung wird von der Sparkasse Vorderpfalz und Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG finanziell unterstützt.