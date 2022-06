Erste Schritte zur Musik: Neuer „Musikmäuse-Kurs“ in Schifferstadt nach den Sommerferien

Schifferstadt. Die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises bietet wieder für die „Musikmäuse“ einen Kurs nach den Sommerferien an. Der Kurs ist für kleine Leute im Alter von 18 bis 36 Monaten gedacht und findet immer freitags um 14:30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum St. Jakobus in Schifferstadt statt. In Begleitung einer erwachsenen Bezugsperson können sich die Musikmäuse unter Leitung von Frau Sold langsam ans Musizieren herantasten. Der Unterricht wird 45 Minuten wöchentlich erteilt und ermöglicht den ersten Kontakt mit musikalischen Grundelementen. Das gemeinsame Singen, Tänze und Tanzspiele, Bewegung zur Musik sowie das „Begreifen“ altersgemäßer Instrumente steht im Mittelpunkt. Anmeldeformulare sind in der Musikschule der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis erhältlich. Weitere Informationen über 0621/5909-3410 oder unter www.rhein-pfalz-kreis.de .