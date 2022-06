Eröffnung der SommerKunstZeit

Am Montag, 20. Juni, geht´s los mit der SommerKunstZeit 2022. In diesem Jahr in Kooperation mit der Stadtbücherei Schifferstadt und dem Paul-von-Denis Gymnasium, der MSS 12. Am Mittwoch bereits wurde in der Stadtbücherei ausgeladen und die Kunstwerke haben nach und nach ihren Platz zwischen den Büchern und in den Schaufenstern der teilnehmenden Unternehmen der Innenstadt gefunden. Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernissage heute um 18.30 Uhr in der Stadtbücherei. Die Musikgruppe „Alladin“ spielt passend zum Thema Stücke mit tierischem Bezug. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. In welchen Schaufenstern man die Werke der Schüler sehen kann, ist auf obigem Plan zusammengestellt.