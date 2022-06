Nach zweijähriger Corona-Pause geht das bekannte „Jazz im Grünen“ des Musikvereins 1974 Schifferstadt am Sonntag, 26.06., auf dem Vereinsgelände (Birkenweg 2a, 67105 Schifferstadt) in die 35. Runde und ist somit eines der ältesten Jazz-Festivals weit und breit. Ermöglicht durch die großzügige Unterstützung vieler Künstler der Metropolregion, die seit Jahren das Festival begleiten und schätzen, konnte die Veranstaltung „wiederbelebt“ werden. Für viele Besucher ist Jazz im Grünen bereits ein fester Bestandteil im kulturellen Kalender und viele schätzen vor allem die außergewöhnliche Atmosphäre des kostenfreien Jazz-Festivals. Jazz im Grünen hat sich seit der Premiere vor 35 Jahren zu einem feinen Festival für Jazzfreunde gemausert, die gerne verschiedenen Facetten des Jazz lauschen. Bei der ganztägigen, überregional bekannten Open-Air Veranstaltung des Musikvereins 1974 Schifferstadt kann man acht Stunden Live-Musik erleben. Die grüne Wiese vor der Bühne bietet dabei Platz für mehr als 1000 Zuhörer. In den nunmehr 35 Jahren des Bestehens standen schon viele Musiker mehr als einmal auf der Bühne. Am 26.06. treten ab 11 Uhr vier Bands jeweils unterschiedlichen Jazzstils auf: die Golden Hat Dixie Ramblers, Rumble Jam, Hering Cerins Jazzburger – all you can take, und JiG All-Stars feat. Sarah Lipfert. Es wurde bewusst ein offenes Programm zusammengestellt, sodass zu jeder Band Gäste dazu stoßen können, manche Künstler mehrfach auftreten, oder spontane Programmänderungen möglich sind. Die musikalische Leitung des Jazz-Festivals übernimmt Hering Cerin, welchem ein besonderer Dank zu Gute kommt. Mehr Infos zu den Bands unter www.jazz-im-gruenen.de. Die große Jazz-Jam-Session unterstützt aber auch direkt den Musikverein 1974 Schifferstadt, der die Mammutaufgabe der bevorstehenden Fassadenrenovierung seines Vereinsheims zu bewältigen hat. Etwa 100 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz und richten ein großes Angebot an leckeren Speisen und kühlen Getränken an, sowie für die Jüngsten Besucher ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Zuhörer können auf dem Vereinsgelände entweder auf bereitgestellten Tischen und Bänken, oder auf mitgebrachten Decken und Klappstühlen einen gemütlichen Schattenplatz unter den Bäumen finden. Packen Sie Freunde und Familie ein und lassen Sie sich überraschen, denn endlich darf wieder gespielt, gesungen und auf der vereinseigenen Wiese gefeiert werden. Der Eintritt ist frei.