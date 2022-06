Mehrfachsieger ist am Start

Die Radfahrervereinigung 1897 ist wieder am Start. 2019 hat sie zum letzten Mal ein Radrennen am Rettichfestdienstag organisiert. Christopher Hatz gewann damals mit guter Strategie. Die Organisatoren punkteten mit einer Top-Vorbereitung. Daran wollen alle anknüpfen. Am Dienstag, 14. Juni, geht es in zwei Rennen ab 16.30 Uhr auf die Strecke. Feiern kann die RV sich selbst in jedem Fall in diesem Jahr. Wieso, hat das Tagblatt erfragt und bekam es gesagt vom Vorsitzenden Martin Starck.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 13. Juni 2022.