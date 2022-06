Schifferstadt. Am 10. Mai 2022 konnte sich der CDU Ortsverband Schifferstadt erstmalig seit Ausbruch der Corona- Pandemie wieder in Präsenz treffen, um im Pfarrzentrum Herz Jesu einen neuen Vorstand zu wählen. Nach neun Jahren legte Andreas May den Ortsvorsitz aus privaten Gründen nieder. Zur neuen Ortsvorsitzenden wurde Prof. Dr. Laura Ehm gewählt, die zuvor bereits stellvertretende Ortsvorsitzende war und Mitglied der CDU-Fraktion im Stadtrat ist. Als Stellvertreter wurden Steffen Hinderberger und Reiner Huber gewählt, als Schriftführerin Selina Megias Rodriguez, als Mitgliederbeauftragte Theresa Schlosser und als Schatzmeister Tobias Kupper. Als Beisitzer wurden Marco Bertram, Marko Klotz, Stephan Link, Claus Litz, Werner Maier, Karl-Heinz Nagel, Michael Seißler und Regina Wahl gewählt. Als Kassenprüfer stehen Arno Koch und Dr. Gunnar Strauß für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Der Ortsverband bedankt sich bei Andreas May und allen weiteren Mitgliedern, die nicht mehr kandidiert haben, für die geleistete, erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. Der Ortsverband möchte die kommende Zeit intensiv nutzen, um nach der Corona-Pandemie wieder stärker in den Dialog mit Mitgliedern und Schifferstadter Bürgern zu gehen. Neu gewählter CDU-Ortsvorstand und CDU-Beigeordnete von links nach rechts: Hans Schwind, Karl-Heinz Nagel, Reiner Huber, Selina Megias Rodriguez, Steffen Hinderberger, Tobias Kupper, Laura Ehm, Regina Wahl, Theresa Schlosser, Claus Litz, Patrick Poss. [Nicht auf dem Bild: Marco Bertram, Marko Klotz, Stephan Link, Werner Maier, Michael Seißler] Kontakt: Prof. Dr. Laura Ehm Ortsvorsitzende der CDU Schifferstadt Görlitzer Str. 43 67105 Schifferstadt laura.ehm@outlook.com Tel. 0178 187 6997.