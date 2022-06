Todestag Wilfried Dietrich jährt sich zum 30. Todestag

Er ist aus Schifferstadt nicht wegzudenken – man kennt den spektakulären Schultersieg über den fast 200 Kilogramm schweren Koloss Chris Taylor bei den Olympischen Spielen in München: Wilfried Dietrich schaffte es, hinter dem breiten Rücken Taylors zwei Finger zu verhaken, um ihn so über seine Schultern zu Boden zu werfen. Der „Kran von Schifferstadt“ wurde am 14. Oktober 1933 in Schifferstadt geboren. In diesem Jahr jährte sich sein Todestag am 3. Juni zum 30. Mal. Er errang jeden Sieg, den sich ein Ringer wünschen kann: Weltmeister und Olympiasieger – und zweifelsohne ein Jahrhunderttalent. In Gedenken an den unvergessenen Sohn der Stadt wurden Kränze niedergelegt und seiner Person am Grab gedacht.