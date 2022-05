Die Polizei meldet am 31. Mai 2022

Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots). Im Zeitraum von 29.5.2022 bis 30.5.2022 wurde versucht in der Edith-Stein-Straße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Unbekannte Täter drangen durch Übersteigen des Hoftors auf das Gelände des Anwesens und versuchten im rückwärtigen Bereich den elektrischen Rollladen aufzuhebeln. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von der weiteren Tatbegehung ab. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer Verletzten Schifferstadt (ots). Am 25.5.2022, um 13.55 Uhr, kam es in der Rehhofstraße mit drei in gleicher Richtung fahrenden PKW zu einem Auffahrunfall. Die zuvorderst fahrende 60-jährige PKW-Fahrerin musste verkehrsbedingt ihr Fahrzeug verlangsamen. Der 70-jährige PKW-Fahrer dahinter konnte ebenfalls rechtzeitig seine Geschwindigkeit reduzieren. Der 38-jährige PKW-Fahrer am Ende konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, stieß gegen den PKW vor ihm und schob diesen wiederum auf den PKW der 60-jährigen. An allen drei PKW entstand Sachschaden in einer Höhe von jeweils ca. 3000 Euro. Die 60-jährige wurde leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Speyer verbracht. Der PKW des 48-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung Schifferstadt (ots). Am Morgen des 30.5.2022 wurden an mehreren Orten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insbesondere bei der Kontrolle auf der K13 bei Waldsee wurden mehrere Verstöße geahndet. Sie Spitzengeschwindigkeit betrug 74 km/ bei erlaubten 50 km/h.