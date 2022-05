Ab sofort können wieder Förderanfragen unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen an die selbstständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz gestellt werden. Unterstützt werden lokale Projekte in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis. Über die Vergabe der Mittel entscheidet das Kuratorium der jeweiligen Stiftung im Herbst. Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: „Mit ihren Fördermitteln leisten unsere selbständigen Sparkassenstiftungen einen direkten Beitrag für das soziale, kulturelle und sportliche Leben in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Unser stifterisches Handeln ist geprägt von der Verbundenheit mit den Menschen vor Ort und der Verantwortung, die wir seit vielen Jahren in der Region übernehmen. Meine Empfehlung: Bewerben Sie sich mit ihrem gemeinwohlorientierten Projektvorhaben bei unseren Sparkassenstiftungen. In vielen Fällen können wir helfen, denn unsere Stiftungen fördern oftmals auch Initiativen, die nicht so häufig im Rampenlicht stehen“. Hintergrundinformation zu den Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz Die Sparkasse Vorderpfalz unterhält fünf selbständige Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt 20.400.000 Euro. Mit den Erträgen daraus unterstützen sie die breite Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Je nach Stiftungszweck werden gemeinnützige Projekte in den Bereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Brauchtum, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport gefördert. Die fünf Sparkassenstiftungen fördern kleine und große, lokale und regionale, aber vielfach auch Projekte und Initiativen, die nicht so häufig im Rampenlicht stehen. Weitere Informationen gibt es unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen und bei Konrad Reichert – Kontakt: Telefon: 0621 5992-9252, E-Mail: stiftung@sparkasse-vorderpfalz.de.