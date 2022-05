Einziges Ziel: Spaß haben!

Kurz vor knapp musste der Triathlon Goldener Hut im Jahr 2020 abgesagt werden. Krisensituation Corona. Zwei Jahre lang blieb die sportliche Herausforderung auf der Strecke und die Teilnehmenden mussten von derselben fern bleiben. Gestern nun war Zeit für den Neubeginn. Wie früher brachen nicht nur wettertechnisch sonnige Zeiten an. So schwer das Akquirieren der Helfenden im Vorfeld auch gewesen ist: Alle haben wieder Blut geleckt am Miteinander, das nicht nur die Schifferstadter Bevölkerung, sondern eine Vielzahl Menschen von außerhalb in Bewegung brachte. Welche Fragen es zu klären galt, wie der Aufbau klappte und dass nicht unbedingt Bestzeiten das Ziel des Triathlons waren, bekam das Tagblatt beim Beobachten vor Ort mit. Morgens um 8 Uhr war Antreten angesagt.

