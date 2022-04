Die Polizei warnt: Gefährliche Nachahmer

Der 44-jährige Geschädigte fuhr mit seinem PKW von Schifferstadt kommend in Fahrtrichtung Limburgerhof, als er plötzlich einen lauten Schlag an seinem Fahrzeug wahrnahm. Er sah, dass seine Windschutzscheibe einen riesigen Steinschlag hatte. Da weder vor noch hinter ihm ein weiterer PKW war, hielt der Geschädigte an und entdeckte hinter einer Hecke ein 8 und ein 13-jähriges Mädchen. Die Beiden gaben an, dass sie in einem Videoportal einen Beitrag gesehen hätten, bei welchem ein gleichgelagerter Sachverhalt gezeigt wurde. Dies wollten die Mädchen nachahmen um zu sehen was passiert. Den Kindern war die aufgezeigte Gefahr der Aktion nicht bewusst. Die Polizei warnt, wenn ein Fahrzeugführer nicht besonnen reagiert, kann es bei solchen Taten zu folgenschweren Unfällen kommen. Zeugen oder weitere Geschädigte, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.