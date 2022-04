Am Rande: Vortrag ohne Referent

„Nanu?“ Die Frage, die über der Ausstellung mit dem Zusatz „Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz“ steht, die noch bis morgen im Rathaus-Foyer zu sehen ist, war am Montagabend doppelt berechtigt. Diejenigen, die das Interesse an einem besonderen Vortrag ins Alte Rathaus trieb, inklusive dem Organisationsteam des Stadtmarketing und Bürgermeisterin Ilona Volk (B90/Die Grünen), erlebten nämlich eine Überraschung. Allerdings eine wenig erheiternde. Dr. Christian Könne, Historiker und Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium sowie Referent für Geschichte am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz, war als Referent des Abends angekündigt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 27. April 2022.