PvD-Gymnasium mit erfolgreicher Sachspenden-Aktion

Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist groß und dabei engagiert sich in ganz besonderer Weise das Paul-von-Denis-Gymnasium. Nachdem zuerst in den letzten Tagen ein großer Spendenlauf durch die 8b initiiert worden war (wir berichteten), war auch die Schülervertretung (SV) aktiv und organisierte kurzfristig eine Sachspenden-Aktion, bei der an zwei Tagen dringendst benötigte Hilfsgüter in der Schule abgegeben werden konnten. „Es war alles dabei, was auf der Liste stand. Es ging von Tee über Konserven, Shampoo, Duschgel, Küchenrollen, also von jedem etwas”, sagte Schülersprecherin Hannah Wiederer bei der RPR1-Sendung, die über diese Aktion berichtete.

