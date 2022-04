An Ostern gelten in den Kreisbädern des Rhein-Pfalz-Kreises gesonderte Öffnungszeiten: Das Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim und die Kreisbäder in Schifferstadt und Römerberg bleiben an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag (15., 17. und 18. April 2022) geschlossen. Das Aquabella Mutterstadt und die dazugehörige Sauna haben an diesen Tagen jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Öffnungszeiten und weitere Informationen unter www.kreisbaeder.de.