Es klappert wieder durch Schifferstadt

An Karfreitag und Karsamstag (15. und 16. April) werden die „Klipp Klapperer“ nach einer zweijährigen Corona-Pause in diesem Jahr endlich wieder das Glockengeläut ersetzen. Denn laut Überlieferung fliegen die Kirchenglocken in dieser Zeit nach Rom. An beiden Tagen sorgen deshalb zahlreiche Klapperjungen und –mädchen, mit ihren Klappergeräuschen dreimal am Tag für die traditionelle Zeitansage. Auch in der Pfarrei Heilige Edith Stein kann dieser Dienst wieder möglich sein, der zumeist von den Messdienerinnen und Messdienern der jeweiligen Gemeinde übernommen wird. Mitglieder des Gemeindeausschusses von St. Laurentius werden dies in ihrer Gemeinde unterstützen, da zur Zeit weniger Jungen und Mädchen das „Klipp Klappern“ übernehmen können. „Wir wären daher dankbar, wenn sich noch weitere Personen dafür melden könnten, wie beispielsweise ehemalige Messdienerinnen und Messdiener, weil wir an dieser schönen alten Tradition festhalten wollen und sie nicht aussterben darf“, meinte der 1. Vorsitzende des Gemeindeausschusses, Markus Hein, im Gespräch mit dem Tagblatt. Die „Klapper-Zeiten“ sind an Karfreitag um 6.00 Uhr, 11.00 Uhr und 17.00 Uhr sowie am Karsamstag um 6.00 Uhr. Anschließend sind alle zum gemeinsamen Frühstück im Pfarrheim St. Laurentius eingeladen. Wer sich am „Klipp-Klappern“ gerne beteiligen möchte, möge sich bitte unter hein_markus@icloud.com anmelden.