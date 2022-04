Eine Lücke in der Nahversorgung ist in Speyer an der Stadtausfahrt gen Schifferstadt geschlossen worden. Mitte März öffnete dort ein Rewe-Markt. In angrenzende Räumlichkeiten zog außerdem der Restpostenmarkt Thomas Philipps ein. An der Baumaßnahme maßgeblich beteiligt waren zwei Schifferstadter Firmen.

Anzeigensonderveröffentlichung in der Ausgabe vom Donnerstag, 7. April 2022.