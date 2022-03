Polizeimeldungen vom Dienstag, 29. März 2022

Betrügerische Telefonanrufe

Im Laufe des Montag haben unbekannte Täter im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere betrügerische Anrufe getätigt. Am häufigsten erhielten die Geschädigten einen Anruf von einem vermeintlichen Kripobeamten aus Ludwigshafen. Angeblich habe man bei einer Täterfestnahme einen Zettel mit dem Namen der/des Geschädigten gefunden. Alle Geschädigten erkannten glücklicherweise die Betrugsversuche rechtzeitig und beendeten das Gespräch.

Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei

Am 28.3.2022, zwischen 11:00 Uhr-13:00 Uhr, haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der L528 in Böhl-Iggelheim im Bereich der Kläranlage Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten Tempo 70 wurden 33 Verstöße geahndet. Der „Schnellste“ war mit 98 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich. In Schifferstadt auf der K30 kam es kurz vor der Auffahrt zur B9 zu 22 Geschwindigkeitsverstößen. Der höchste Wert wurde hier mit 97 km/h verbucht.

Verkehrsunfall zwischen Rollerfahrer und Traktorgespann

Am 28.3.2022 fiel den Beamten der Polizei Schifferstadt im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein im Feld liegender verletzter Mann mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug auf. Nach erster Befragung der Zeugen ergab sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen folgender Unfallhergang: Der Traktor mit seinen beiden Anhängern befuhr die L454 aus Richtung Schifferstadt kommend in Fahrtrichtung Dannstadt und wollte nach links zu einem Pflanzenlager abbiegen. Direkt dahinter befand sich ein 59-jähriger Rollerfahrer. Aus Schifferstadt kommend fuhr zum gleichen Zeitpunkt ein 69-jähriger mit seinem dreirädrigen Kraftfahrzeug und wollte den vor ihm fahrenden Roller überholen. Dabei übersah er den Abbiegevorgang des Traktors und musste nach rechts ins Feld ausweichen und stürzte dabei. Der Geschädigte begab sich selbstständig mit Bekannten in ärztliche Behandlung. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.