Die 8. Sitzung des Ausschusses Projekt Soziale Stadt der Stadt Schifferstadt am 29. März 2022 beginnt um 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Schifferstadt. In der öffentlichen Sitzung werden die nachfolgenden Themen behandelt: Kinderspielplatz in der Großen Kapellenstraße 25, Stadtfriedhof Schifferstadt; Umgestaltung, Antrag zur Modernisierungsrichtlinie – Hirschgasse, Antrag zur Modernisierungsrichtlinie – Iggelheimer Straße, Antrag Stadtratsfraktion CDU. Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen. Es gilt die jeweils aktuelle CoBeLVO. Gemäß der „3G-Regel“ ist ein Nachweis (Geimpft-Genesen-Negativtest) zzgl. Personalausweis zur persönlichen Teilnahme erforderlich. Die Teilnahme erwachsener Nicht-Immunisierter ist nur mit max. 24 h altem zertifizierten Negativtest möglich. FFP2-Maske wird empfohlen. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln.