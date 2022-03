Kreisfilm mit den Chören und Musikvereinen – Dreharbeiten haben begonnen

Im Dezember 2021 hat der Rhein-Pfalz-Kreis alle Chöre und Musikvereine im Rhein-Pfalz-Kreis zu einem Filmprojekt eingeladen. Die Vereine und Chöre haben die Möglichkeit, Lieder bzw. Stücke vorzustellen, die das Kulturbüro des Landkreises zu einem komprimierten Filmbeitrag verarbeiten will. Die Resonanz ist überwältigend – 33 Vereine bzw. Chöre haben sich beim Leiter des Kulturbüros, Paul Platz, gemeldet. Nun haben die Dreharbeiten für den Musikfilm begonnen. Die Beiträge werden geschnitten und zu einem Film komponiert. Der Film soll im Frühsommer 2022 auf der Kreisseite bzw. auf Youtube erscheinen und dort jederzeit abrufbar sein. Am letzten Sonntag, 13. März 2022, startete das Filmteam mit der Musicalgroup Iggelheim. Diese proben für das Musical „9to5“ in den Räumen der evangelischen Jugend in Mundenheim. „Dort können wir unsere Instrumente, Requisiten und Kostüme in den Woche vor der Uraufführung lagern“, erklärt Vorstandsmitglied Sharon Wiechert. Gefilmt wurde die Einstiegssequenz, die singenden Schauspieler mussten sich als Chor und als Solisten gegenüber dem Orchester behaupten – für die Aufnahmetechnik kein leichtes Unterfangen. Dreimal wurde das Stück wiederholt, bis es dann perfekt im Kasten war. „Der Schnitt, um die Film- und die verschiedenen Tonspuren zu vereinen, wird noch ein wenig aufwendig werden, war sich Aufnahmeleiter Jannis Schreiner sicher. Aber das wird noch dauern, am nächsten Sonntag folgen zwei Musikvereine aus Mutterstadt, das sind dann erst drei von 33. 9t05 wird am 2.und 3. März in Deidesheim und am 23.und 24. April in Neuhofen aufgeführt. Infos und Karten unter: www.musicalgroup.de.