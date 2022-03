Schifferstadter Fahrrad-Flohmarkt mit Fundradverkauf

Schnäppchenjäger aufgepasst – am Samstag, 26. März lädt die Stadtverwaltung Schifferstadt zum Fahrrad-Flohmarkt. Wer sein altes Rad verkaufen möchte oder ein günstiges (Zweit-)Fahrrad sucht, ist hier genau richtig. Zwischen 9 und 12 Uhr dreht sich auf dem Schulhof der Grundschule Nord, Rehbachstraße, alles rund ums Gebrauchtrad und das dazu passende Zubehör. Neben den privaten Anbietern werden auch Fundräder aus dem städtischen Fundus veräußert. Die Preise für diese Räder liegen zwischen 5 und 80 Euro. Wer mitmachen und gebrauchte Räder, Fahrradtaschen und -helme oder Werkzeug anbieten möchte, kommt einfach nach Schifferstadt in den Schulhof der Grundschule Nord. Die Standplätze sind kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt die aktuelle Coronaverordnung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Doris Gnädig vom Stadtmarketing unter Telefonnummer 06235/44-128 oder per E-Mail an doris.gnaedig@schifferstadt.de.