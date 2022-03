Aus den Tiefen – Kunst in Zeiten von Corona Orgelkonzert in Schifferstadt

Der Deutsche Musikrat führt gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland das Projekt „Orgelmusik in Zeiten von Corona“ durch. Das Projekt bildet einen Beitrag zum „Jahr der Orgel“, das die Landesmusikräte für 2021 ausgerufen haben. Im Rahmen des Projekts entstanden 17 Kompositionen für Orgel, die die Corona-Zeit künstlerisch reflektieren. Der Allgemeine Cäcilien-Verband für Deutschland trägt dieses Projekt entschlossen mit. Er konnte den Rottenburger Domorganisten Prof. Ruben J. Sturm gewinnen, um im Zeitraum von November 2021 bis Mai 2022 in über 25 Kirchen in der Bundesrepublik konzertieren. Eines dieser Tourneekonzerte von Prof. Ruben Sturm findet am Samstag, 19. März um 18 Uhr, in Schifferstadt, in der Pfarrkirche St. Jakobus, Kirchenstraße 16, statt. Prof. Ruben Sturm, in Schifferstadt aufgewachsen, lässt in dem Konzert einige der Neukompositionen erklingen und in den Dialog mit bekannten Bach-Werken treten. Somit werden die Zuhörenden zu einer Auseinandersetzung mit den Pandemie-Erfahrungen angeregt. Begleitet wird dies von einem 104-seitigen Booklet, in dem – abgestimmt auf die Kompositionen von „Orgelmusik in Zeiten von Corona“ – das Gespräch zwischen zeitgenössischer Orgelmusik, bildender Kunst und Literatur hergestellt wird. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 10 €, ermäßigter Eintritt 6 € für SchülerInnen und Studierende, bei Cäcilie Strubel, Tel.: 06235/2211 erhältlich. Eintrittskarten an der Abendkasse kosten 12 €; ermäßigter Eintritt 8 € In dem Eintrittspreis ist die Begleitbroschüre (Schutzgebühr 5 €) enthalten. Die Broschüre mit zeitgenössischen Bildwerken und literarischen Texten kann zur meditativen Lektüre und Betrachtung der KonzertbesucherInnen genutzt werden. Für den Eintritt gilt die 3G- Regelung, also geimpft, genesen oder mit Test von einer offiziellen Teststelle.