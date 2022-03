Ein Leben für den Vogelpark

Wer ein Synonym für den Vogelschutz- und Zuchtverein und den damit zusammenhängenden Vogelpark suchte, fand dieses im Namen Peter Tiesler. Über Jahrzehnte war er dem Verein verbunden. Als Vorsitzender lebte er ausschließlich für ihn und dafür, den rund 400 Tieren darin ein angenehmes Leben zu bieten. Tiesler war ein Kämpfer in seinen ehrenamtlichen Aufgaben. Den Kampf gegen einen heimtückischen Feind konnte er nicht gewinnen. Er starb am 3. März in Folge einer schweren Erkrankung.

