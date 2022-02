Ausfall wäre eine Katastrophe

Die Breitband- und Mobilfunkanbindung ist 91 Prozent der Wirtschaftsbetriebe in Rheinland-Pfalz das wichtigste Anliegen. Das ergab eine Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer Pfalz im vergangenen Spätjahr. Die Zufriedenheit dahingehend indessen ist ernüchternd: Mit der Schulnote 3,8 belegen die Gewerbetreibenden die vorhandenen Möglichkeiten im Durchschnitt. Die Notwendigkeit eines flächendeckenden Glasfaserausbaus und der lückenlose Aufbau der 4G- und 5G-Mobilfunknetze sowie das Schließen der Funklöcher – das zeigt die Analyse – müssen beschleunigt werden. Bestätigt wird das vom Geschäftsleiter des Schifferstadter Traditionsunternehmens Klaus Stahl Industrielackierungen in der Straße Im Lettenhorst im Industriegebiet Ost. Er sieht die Unternehmer beim Breitbandausbau offensichtlich vergessen. Nach der Wichtigkeit eines funktionierenden Internets gefragt, sagt er Deutliches über die Notwendigkeit, um sich im Wettbewerb am Markt halten zu können.

