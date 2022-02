Sprechstunden der Familienpatenkoordinatorin

Jungen Familien fehlt immer öfter die Unterstützung durch Familienmitglieder vor Ort. Familienpatinnen und -Paten schenken Entlastung und Unterstützung im Alltag: Sie betreuen die Kinder, während die Eltern in Ruhe etwas erledigen oder einfach mal durchatmen können, lesen vor, gehen mit auf den Spielplatz, begleiten vielleicht auch einmal zu einem Termin… Manchmal ist es auch schon genug, Gesprächspartner zu sein. Wer Interesse an einer Familienpatenschaft hat, kann sich auf der Website www.familienpaten-rhein-pfalz-kreis.de oder persönlich in einer Sprechstunde mit Koordinatorin Constanze Eichhorn informieren. Sprechstundentermine Familienpaten 2022: Am ersten Montag eines Monats im Nova Familienzentrum in Neuhofen, am ersten Mittwoch im Monat in der Gemeindeverwaltung Böhl-Iggelheim, am zweiten Montag eines Monats im Bürgermeisteramt Heiligenstein. jeweils 10.00 bis 11.30 Uhr. Die nächsten Sprechstunden ist am 2. Februar in Böhl-Iggelheim, 7. Februar in Neuhofen und 14. Februar in Heiligenstein. Kontakt: Constanze Eichhorn, E-Mail: ost@familienpaten-rpk.de, Handy: 0175/ 49 556 27. Bitte melden Sie sich vorher an und tragen Sie einen Mund-Nasenschutz.