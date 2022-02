Kein Spiel mit der Zeit

Den Freizeitsektor hat die Corona-Pandemie stark getroffen. Wettkämpfe, Turniere, Volksläufe – nichts ging mehr seit März 2020, als Covid-19 ungebremst ins Land rollte. Viele Vereine kämpfen seither ums Überleben und um jede Möglichkeit, ihre Angebote umzusetzen. Der Leichtathletikclub Schifferstadt (LCS) sowie die dazugehörende Sportabzeichengruppe haben sich neu ausgerichtet und setzen seit Längerem auf virtuelle Laufaktionen. Was da alles hintendran hängt wird bewusst, steigt man tiefer in die Materie ein, denn nicht bedacht wird auf den ersten Blick, was eigentlich auf der Hand liegt. Nicht nur der Verein muss umdenken, auch der Partner muss es. In dem Fall ist das die de.timing-GmbH mit Sitz in Schifferstadt. Sie hat ihr Portfolio den Gegebenheiten angepasst, wie Geschäftsführer Martin Hellige dem Tagblatt sagt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 31. Januar 2022.