Die SPD hat ihre Ankündigung wahr gemacht und ist der ersten Sitzung im neuen Jahr, dem Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwochabend im Pfarrzentrum St. Jakobus, ferngeblieben. Gegen Zusammenkünfte in Präsenz will die Fraktion damit ein Zeichen setzen. Beschlüsse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten konnten dennoch herbeigeführt werden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Freitag, 21. Januar 2022.