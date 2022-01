Neues Musikprojekt im Jugendtreff: Hood

Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Musikprojekt der besonderen Art mit und vom Jugendtreff Schifferstadt durchgeführt. Jugendliche wurden dazu aufgerufen bis zu 16 Zeilen zum Thema „Träume – Ziele – Zukunftsvisionen“ einzusenden . Aus allen Einsendungen wurden zwei Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt, die anschließend ihre Zeilen im Tonstudio „Künstlerviertel – Ludwigshafen“ einsingen durften. Dabei wurden sie vom Schifferstädter Rapper Florian Seebach alias „Mr. Eist33″ unterstützt. Am 31. Dezember 2021 feierte dieser Song bei Spotify Premiere und hat innerhalb weniger Tage bereits die 10.000er Marke geknackt (wir berichteten).Hood: Dieser Erfolg spornt die Verantwortlichen des Jugendtreffs an. So wird es auch in 2022 ein Musikprojekt mit einem neuen Motto geben: Unter dem Schlagwort „Hood“ werden seit Montag, 17. Januar (16.00 Uhr), noch bis zum Montag, 31. Januar (23.59 Uhr), wieder neue Zeilen gesammelt. Auch hier dürfen Jugendliche aus Schifferstadt wieder bis zu 16 Zeilen einreichen. Im Anschluss werden diese Zeilen gesichtet und bearbeitet. Die besten Einsendungen werden auch in diesem Jahr wieder mit Rapper Mr. Eist33 in ein Tonstudio fahren, um den Song aufzunehmen. Das Thema „Hood“ ist sehr breit gefächert. So kann der englische Begriff als „deine Heimat“ Schifferstadt interpretiert werden, als das Heimatland, ein besonderer Ort oder eine bestimmte Person. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Einsendungen nimmt der Jugendtreff Schifferstadt per E-Mail entgegen: torsten.kreb@schifferstadt.de, per Post: Neustückweg 1 – 67105 Schifferstadt und auf dem Instagram-Profil „Jugendtreff_Schifferstadt“ entgegen.