Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses der Stadt Schifferstadt

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, beginnt um 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 10, Schifferstadt, die 20. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. Zu Beginn der öffentlichen Sitzung geht es um ein Bauvorhaben in der Bahnhofstraße. Anschließend um die Bebauungspläne „Burgstraße“ und „Große Kapellenstraße“. Daran schließt sich die Beratung über einen städtebaulichen Vertrag für die Flächen der ehemaligen Fa. Reifen Krupp/Tyre1 an. Abschließend wird über ein Bauvorhaben in der Straße „Am Mönchhof“ beraten. Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen. Es gilt die jeweils aktuelle CoBeLVO. Gemäß der „3G-Regel“ ist ein Nachweis (Geimpft-Genesen-Negativtest) zzgl. Personalausweis zur persönlichen Teilnahme erforderlich. Der Negativtest ist nur noch als max. 24 Stunden alter Schnelltest möglich, keine beaufsichtigten Selbsttests mehr für Erwachsene. Es gelten: Maskenpflicht (OP/FFP2/vgl.bar); sie entfällt, wenn mit Abstandsgebot Sitzplatz eingenommen wird, Pflicht zur Kontakterfassung sowie allg. Hygiene- u. Abstandsregeln. Das kann dazu führen, dass die Zahl der Sitzgelegenheiten eingeschränkt ist. Für die Vergabe der Plätze im Zuschauerbereich gilt das Windhundprinzip. Die Bekanntmachung finden Sie auch auf o. g. Homepage.