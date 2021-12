Adventimpfen im MVZ Professor Haupt Speyer

Das MVZ Professor Haupt und Kollegen in der Sankt-German-Straße 9a engagiert sich seit Beginn der Praxisimpfungen bei den Impfungen. An diesem Wochenende findet das letzte Adventimpfen im MVZ statt. Während morgens feste Termine vergeben wurden, die für Impfwillige sind, die aus verschiedenen Gründen nicht in einer Warteschlange stehen können, beginnt dieses Wochenende die offene Impfung ohne Termin am Samstag und am Sonntag jeweils um 11 Uhr. Geimpft wird vor allem Moderna, aber auch Biontech bei medizinischer Notwendigkeit (wie z.B. Jugendlichen). Es finden Erst- und Zweitimpfungen statt, vor allem aber Boosterimpfungen. Die Wartezeit lag an den letzten Wochenenden meist unter 30 Minuten, oft auch darunter. Insgesamt könnte das MVZ an diesem Wochenende über 3000 Impfungen vornehmen.