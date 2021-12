„Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ Programm für die zweite Adventswoche

Wie bereits berichtet, lädt der Ökumeneausschuss der Pfarrei Heilige Edith Stein und der Protestantischen. Kirchengemeinde unter dem Motto „Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ dazu ein, sich gemeinsam auf den Weg durch den Advent zu machen und sich auf Weihnachten vorbereiten. Die zweite Adventswoche beginnt mit der Kolpingfamilie Schifferstadt. Nach dem Vorabendgottesdienst am Samstagabend, 18 Uhr, in der Herz Jesu Kirche (Zelebrant: Pfarrer Albrecht Effler) mit Gedenken der Verstorbenen der Kolpingfamilie im letzten Jahr, wird diese anschließend auf dem Vorplatz ein „Adventsfenster“ öffnen. Am Sonntag, lädt die Junge Kantorei ab 17 Uhr zu einem Weihnachtskonzert mit Vorstellung ihrer neuen CD in die St. Jakobuskirche ein. Am Montag findet ab 19.30 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche ein Ökumenisches Hausgebet statt. Textvorlagen liegen außerdem in den Kirchen für zu Hause aus. Anlässlich des Immaculatafestes, der unbefleckten Empfängnis Mariens am Mittwoch, 8. Dezember, und der Gründung der Ewigen Anbetung, wird um 12 Uhr in der St. Laurentiuskirche eine Andacht sein. Am Abend des gleichen Tages, ist um 19 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche eine ökumenische musikalische Andacht mit Orgelmusik. Am Freitag wird um 6 Uhr eine Roratemesse (Eucharistiemesse bei Kerzenschein) gefeiert. Weitere Termine zur Aktion „Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ folgen in der nächsten Woche.