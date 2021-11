Adventskonzert der Jungen Kantorei

Mit einem Familienkonzert, am 5.12., um 17.00 Uhr, stellt die Junge Kantorei die Musik Ihrer neuen Advents- und Weihnachts- CD vor. In der Pfarrkirche St. Jakobus werden die verschiedenen Chorgruppen von einem Streicherensemble, sowie von Flöte und Klarinette begleitet. „Weihnachtliche Musik und Liederschätze“, so wird die CD heißen und genau wie auf dem Konzert, werden Lieder und Krippenspiel- Musik von Peter Schindlers „Ochs und Esel wissen mehr“, sowie Spirituals wie „Somebody is knocking at your door“ zu hören sein. Die klassischen Weihnachtslieder, wie „Maria durch ein Dornwald ging“ werden die großen und kleinen Zuhörer in besinnliche Weihnachtsstimmung versetzen. Der Einlass zu diesem stimmungsvollen Konzert beginnt um 16 Uhr, Die musikalische Leitung haben Eva Oberling und Dekanatskantor Georg Treuheit. Der Eintritt ist kostenlos, die Mitwirkenden freuen sich aber über eine freiwillige Spende. Eine Liste zur Bestellung der CD liegt vor Ort aus. Bitte unterstützen Sie uns bei der Durchführung des Konzertes, in dem Sie die Corona-Schutzmaßnahmen mittragen und sich zum Konzert über www.pfarrei-schifferstadt.de anmelden. Hier können Sie sich auch über die vor Ort anzutreffenden Maßnahmen informieren. Bisher gelten die 3G-Regeln, die Maßnahmen werden aber den dann aktuell geltenden Vorschriften angepasst.