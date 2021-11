Kultureller Neustart nach langer Pause

Nach langer, coronabedingter Zwangspause wagt der Club Ebene Eins e. V. am Samstag, 20. November, 20 Uhr, in der „Scheune“ Schifferstadt (Burgstraße 23) einen kulturellen Neustart mit einem fulminant hochkarätigen Streichquartett aus Stipendiaten der Villa Musica Rheinland-Pfalz. Das 2018 gegründete Malion Quartett aus Frankfurt a. M. studierte unter der Obhut von Prof. Oliver Wille für das einstündige Konzert zwei der schönsten kammermusikalischen Werke aller Zeiten ein: Ludwig van Beethovens „Erstes Rasumowsky-Quartett“ (F-Dur) und Antonín Dvořáks „Amerikanisches Quartett“ (F-Dur). Alexander Jussow (Violine I), Jelena Galic (Violine II), Lilya Tymchyshyn (Viola) und Bettina Kessler (Violoncello) gewannen bereits zahlreiche (inter)nationale Preise und gastierten auf Festivals wie Verbier, Schleswig-Holstein, Rheingau Musikfestival, Heidelberger Frühling, Rencontres Musicales d‘Evian, Mecklenburg-Vorpommern, Musikfest Stuttgart, Mozartfest Würzburg. Sie konzertierten auf Schloss Solitude in Stuttgart, in der Alten Oper Frankfurt und im Holzhausenschlösschen ebenda. Sie waren Stipendiaten u. a. der Deutschen Stiftung Musikleben und der Yehudi Menuhin Live Music Now Stiftung. Im Programm „Streichquartett-Labor“ fördert die Villa Musica junge Ensembles wie das Malion Quartett. Seit 2016 ist die „Die Scheune“ einer der auserwählten rund 40 Spielorte der Landesstiftung, der Club Ebene Eins damit einer ihrer Kooperationspartner – und Schauplatz faszinierender Konzerte (und Kinderprogramme) auf allerhöchstem künstlerischem Niveau. Info Club Ebene Eins e. V., Burgstraße 23, Schifferstadt, Tel. 06235 920399 (AB) oder 06235 98252, ceeins@web.de; www.clubebeneeins.de. Eintritt: Erwachsene (2G-Regel – geimpft, genesen): 18 €; Kinder/Jugendliche (bis 18 J., getestet): 6 €; alle mit Nachweis und Maske am Sitzplatz.