Gemeindeausschuss und Chor Herz Jesu bieten Adventsdekoration und Kränze an

Nach den Vorabendgottesdiensten am 20. und 27.11. an der Herz Jesu Kirche Schifferstadt. Der vorgesehene künstlerische Adventsmarkt am ersten Adventswochenende im Pfarrheim Herz Jesu kann angesichts er aktuellen Corona-Situation bedauerlicherweise nun doch nicht stattfinden. Stattdessen bietet der Gemeindeausschuss Herz Jesu zusammen mit dem Chor der Herz Jesu Kirche jeweils nach den Vorabendgottesdiensten in Herz Jesu an den Samstagen des 21. und 27. November ab circa 19 Uhr vor der Kirche jedoch selbst angefertigte Advents- und Türkränze, Adventsdekorationen, Windlichter, Karten und andere Bastelarbeiten zu moderaten Preisen an. Die Organisatoren freuen sich auf regen Besuch und hoffen auf Unterstützung für die Gemeindearbeit.