Die „Rezeptsucherin“ zu Besuch beim Musikverein – Sendetermin im SWR am Donnerstag, 18. November 2021

Ein Filmteam des SWR war zu Gast in Schifferstadt beim Musikverein 1974 Schifferstadt e.V. für eine Folge der Reihe „Die Rezeptsucherin“ mit der Moderatorin Suanne Nett. Die Sendung wird am Donnerstag, 18.11., 18.15 Uhr im SWR ausgestrahlt. An einem Mittwoch Anfang Oktober kam ein Filmteam des SWR nach Schifferstadt um eine weitere Folge der Sendungsreihe „Die Rezeptsucherin“ mit der Moderatorin Susanne Nett und dem Musikverein 1974 Schifferstadt abzudrehen. Morgens sah sich das Filmteam in der Schifferstadter Innenstadt um, um verschiedene Eindrücke aus der Stadt einzufangen, wie beispielsweise die „Schifferstadter Marktfrau“, eine Bronzeplastik vor dem Neuen Rathaus. Da es in der Reihe um das Kochen lokaler Gerichte geht, ging es anschließend zum Einkaufen in zwei Schifferstadter Geschäfte: das Gemüse wurde bei Tanjas Marktlädl eingekauft und das Fleisch bei der Metzgerei Mohr. In beiden Geschäften unterhielt sich das Filmteam mit den Angestellten vor der Kamera über Schifferstadter Eigenarten und plauderte über typisch regionale Rezepte. Nachmittags erreichte das Filmteam das Vereinsgelände des Musikverein 1974 Schifferstadt im Birkenweg um mit den eingekauften Zutaten und einem Vereinsmitglied ein Gericht zu zaubern. Dort wartete schon der aktive Musiker Gerhard Weimer. Zusammen mit der Moderatorin Susanne Nett kochte er in der improvisierten Freiluftküche das regionale Gericht Gulasch mit „gestempelten Gellerriewe“. Trotz der polaren Temperaturen unterhielten sich die beiden Protagonisten ausgiebig über Schifferstadt, die Vereine und das Ehrenamt, und zauberten nebenbei in den Kochtöpfen besagtes Gericht. Das Gulasch mit den „gestempelten Gelleriewe“ war vorzüglich und wurde im Anschluss vom gesamten Filmteam ratzeputz verspeist.