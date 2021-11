Am Donnerstag, 18.11.2021, um 17.30 Uhr findet in der Reihe „Treffpunkt Gesundheit“ ein Onlinevortrag zum Thema „Prostatakrebs – Diagnose und Therapie 2021“ statt. Referent ist Dr. med. Christian Stock, Leitender Oberarzt der Klinik für Urologie und Stv. Leiter Uroonkologisches Zentrum. Der Vortrag wird über BigBlueButton – ein professionelles und als sicher bewertetes System für Videokonferenzen – per Internetverbindung an alle Interessenten übermittelt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen sind auf unserer Homepage unter www.vincentius-speyer.de zu finden.