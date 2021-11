Auftakt zur Verkehrssicherheitswoche

Die Polizeiinspektion Schifferstadt führt in der Woche vom 15.11. bis zum 19.11.2021 wieder eine Verkehrssicherheitswoche durch. Zum Auftakt sind gestern mehrere Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. Am Morgen und am Abend wurde eine Kontrollstelle am Südbahnhof in Schifferstadt eingerichtet. Bei der Kontrolle eines 49-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen diesen mehrere Haftbefehle vorlagen. Der Mann konnte die mittlere, dreistellige Summe vor Ort begleichen und seine Fahrt fortsetzen. Bei der Geschwindigkeitskontrolle in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt wurden bei Tempo 30 insgesamt 34 Verstöße im Zeitraum von 10.40 Uhr – 12.40 Uhr festgestellt. Bei der Kontrolle im Pfalzring (Tempo 30) wurden von 14.30 Uhr bis 15.20 Uhr 22 Verstöße festgestellt. Hierbei wurde auch ein 40-jähriger Rollerfahrer mit 40 km/h gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Rollers war mit 25 km/h eingetragen. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorzeigen, sodass gegen diesen u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde untersagt. Während den Kontrollen wurden auch Verstöße gegen die Handynutzung und die Gurtpflicht geahndet. Ein Fahrer wurde im Pfalzring aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle unterzogen. Nach der Kontrolle verließ der Mann fahrend und mit dem Handy am Ohr die Kontrollstelle, sodass dieser erneut einer Kontrolle unterzogen wurde. Neben der Geschwindigkeitsüberschreitung wird nun auch ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt fällig. Der „Schnellste“ Fahrer war bei erlaubten 30 km/h mit 55 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 115 Euro und einen Punkt nach sich.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Am 15.11.2021, gegen 11.30 Uhr, wird ein betrunkener LKW-Fahrer auf einem öffentlich zugänglichen Firmengelände in Schifferstadt in der Rudolf-Diesel-Straße mitgeteilt. Laut dem Zeugen sei der Fahrer betrunken mit dem LKW auf dem Gelände gefahren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 46-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Abend, gegen 20:50 Uhr, wurde ein 69-jähriger PKW-Fahrer in Waldsee in der Schlichtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. In beiden Fällen wurde den Fahrern auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei der Kontrolle in Waldsee stellte sich zudem noch heraus, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist. Diesbezüglich wird gegen den 69-jährigen Fahrer auch wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.