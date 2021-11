„Woche des Gebetes“ als Antwort auf Gottes Zuwendung zu den Menschen

Nach einjähriger coronabedingter Pause laden die Verantwortlichen der katholischen Pfarrei Heilige Edith Stein wieder zu einer „Woche des Gebetes“ für alle Generationen ein. Das Gebet als Antwort auf Gottes Zuwendung zu den Menschen ist wesentlicher Ausdruck des Glaubens. Zu verschiedenen Zeiten und an mehreren Orten bietet die Pfarrei mit ihren Gruppierungen zahlreiche Angebote, sich in unterschiedlichen Gebetsformen an Gott zu wenden. Die „Woche des Gebetes“ beginnt am kommenden Sonntag, 14. November um 10.30 Uhr mit einem festlichen Eröffnungsgottesdienst in der St. Jakobuskirche mit Pfarrer Albrecht Effler.