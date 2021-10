Am Samstag, den 30.10., um 19 Uhr lädt der Musikverein 1974 Schifferstadt recht herzlich zum diesjährigen Kirchenkonzert in die St. Jakobus-Kirche ein. Es ist das zweite Kirchenkonzert seit Beginn des Lockdowns im März 2020. Ein Mix aus traditionellen Klängen und moderneren Werken stehen auf dem Programm des Jugend- und Blasorchesters, die perfekt in die Akustik der Kirche passen. Neben der Einhaltung der 3G-Regel, das Tragen einer Maske während des gesamten Konzerts, und der Kontakterfassung am Haupteingang, ist keine Voranmeldung erforderlich. Einlass ist ab 18:15 Uhr. Nach langer Zwangspause freuen sich die Musikerinnen und Musiker auf das gemeinsame Musizieren vor Publikum sehr. Durch die Einhaltung der 3G-Regel seitens des Publikums und das Tragen einer Maske in der Sankt Jakobuskirche wird dies möglich. Auch die Vorbereitung auf das Kirchenkonzert lief wieder gesondert ab. Ob bei Sonne, Wind, Gewitter, hereinbrechender Dunkelheit und zunehmender Kälte im Herbst, probten beide Orchester unter anderem Open-Air auf dem Gelände des Musikvereins 1974 Schifferstadt um die jeweiligen Corona-Hygieneregeln einhalten zu können. Auch die vermehrten Proben in Kleingruppen als auch Registerproben ermöglichten so die Vorbereitung auf das Konzert. Das Kirchenkonzert wird von beiden Orchestern des Musikverein 1974 Schifferstadt gestaltet. Dazu wird das Jugendorchester unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer vier Stücke zum Besten geben. „Shenandoah“ ist ein traditioneller amerikanischer Folksong, der wohl von amerikanischen und kanadischen Voyageurs oder Pelzhändlern stammt, die den Missouri River in Kansas befuhren. Mit „Celtic Ritual“ wird die einzigartige Mischung von Freude und Traurigkeit in der keltischen Kultur eingefangen und musikalisch dargestellt. Der Publikumshit „A Million Dreams“ aus dem Musicalfilm „The Greatest Showman” ist ein inspirierendes Stück über die Verwirklichung der eigenen Träume. Das letzte Stück, „The Wellerman Comes“ ist ein Seemanslied, welches den Kampf einer Schiffsbesatzung mit einem Wal beschreibt, der zwar harpuniert wurde, aber das Schiff unermüdlich und wochenlang hinter sich herzieht. Auch das Blasorchester unter der Leitung von Patrick Koch hat ein bunt gemischtes Programm vorbereitet. „Ross Roy“ ist der Name einer monumentalen Villa aus dem späten 19. Jahrhundert, welche musikalisch in all ihren Facetten dargestellt wird. Mit „Kol Nidrei“ wurde ein Werk für Violincello und Orchester geschaffen, welches melodische Klänge in künstlerischer Weise aufgreift. Die Solorolle am Violincello übernimmt hier Fritjof von Gagern. Die schöne Choralmelodie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ wird in „Morning Star Variations“ thematisiert, welches auf unterschiedliche Art und Weise durch das Stück verändert wird. Für den Film „ Schindler’s Liste“ erhielt John Williams einen Oscar für seine exquisite Musik für Steven Spielbergs monumentalen Film, welche in diesem Arrangement besonders zur Geltung kommt. Barbara Hefele übernimmt in diesem Stück das Solo des pointierten Themas für Violine. In „Amen“ werden kirchliche Melodien im Gospel- und Jazz-Stil beschwingt aufgegriffen und variiert. Alt und Jung, Groß und Klein sind recht herzlich eingeladen, inne zu halten und sich von den andächtigen aber auch modernen Stücken im Klang der Sankt Jakobuskirche mitreißen zu lassen. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind erbeten. Um die Beachtung der 3G-Regel als auch das Tragen einer Maske wird gebeten.