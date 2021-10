„Kicken für Iquique“ muss erneut verschoben werden

Seit 2003 unterstützen die Kolpingfußballer der Kolpingsfamilie Schifferstadt mit ihrem Benefiz- Fußballturnier „Kicken für Iquique“ das Lebenswerk des verstorbenen Pater Paul in Iquique/Chile, das von seinen Nachfolgern mit gleichem Engagement weitergeführt wird. Mittlerweile ist aus der anfänglichen Hilfe für Straßenkinder ein Hilfswerk entstanden, das vor allem Kindern aus ärmlichen Verhältnissen durch Bildung und Ausbildung einen Start ins selbstbestimmte Leben ermöglicht (www.kolping-schifferstadt.de). Corona und die damit verbundenen Umstände, von den Hallenbelegungsmöglichkeiten bis zu den AHA-Regelungen, ermöglichen es zum Bedauern des Orga-Teams um Karl Teutsch noch nicht, in 2021 das Turnier durchzuführen. Erlöse im mittleren vierstelligen Bereich haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass unsere Freunde in Iquique nach wie vor den Kindern und deren Familien vor Ort helfen, das Überleben zu sichern. Die Kolping-Kicker lassen sich aber trotz dieser widrigen Umstände nicht entmutigen und planen die ein oder andere Aktion, um auch in 2021 zu helfen. Die erste Aktion wurde bereits von Trixi Rehberger für das Orga-Team organisiert. Bei einem Freundelauf im Schifferstadter Wald wurden über 500 Euro an Spenden für Iquique gesammelt. An alle Freunde und Gönner von Iquique ergeht die herzliche Bitte, durch eine Spende die Arbeit der Kolpings-Kicker zu unterstützen. Wie in jedem Jahr, werden wir auch dieses Jahr den Spendenbetrag über Pfarrer Böckel aus Diedesfeld einen guten Freund und Unterstützer von Pater Paul direkt nach Iquique zustellen. Spendenkonto: Kolpingsfamilie Schifferstadt, Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG IBAN: DE79 5479 0000 0006 1263 59, Verwendungszweck: „Kicken für Iquique. Allen Spendern und Unterstützern sagen wir jetzt schon ein herzliches Dankeschön („Vergelt’s Gott“). Info Orga-Team Kicken für Iquique: Weiter Informationen bei Karlheinz Steck: k.steck@abumar.de oder 0163-9154652