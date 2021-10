4. Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales, Schulträgerausschuss

Am Mittwoch, 27.10.2021 um 19 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses in Schifferstadt eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales, Schulträgerausschuss der Stadt Schifferstadt statt. Auf der Tagesordnung stehen die Anmeldung der Haushaltsmittel für 2022 für die Grundschulen der Stadt Schifferstadt und die Schülerstatistik für das Schuljahr 2021/2022. Des Weiteren werden die Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsbeauftragte, die Behindertenbeauftragte, der Seniorenbeirat, der Jugendstadtrat und der Beirat für Belange von Menschen mit Migrationshintergrund der Stadt Schifferstadt ihren Tätigkeitsbericht vorstellen. Die Stadtjugendpflege wird ihren Jahresbericht 2020 vortragen und ein Veranstaltungsprogramm vorstellen. Auf der Tagesordnung steht ebenfalls die Kindertagesstätten-Bedarfsplanung mit Sachstandsbericht. Die SPD-Stadtratsfraktion beantragt die Prüfung einer ehrenamtlichen Antidiskriminierungsstelle bei der Stadt Schifferstadt und die Stadtratsfraktionen vom BÜNDNIS 90/ Die Grünen und der CDU beantragen die Prüfung von Safe Spaces. Es wird über die aktuelle Flüchtlingssituation in Schifferstadt berichtet. Interessierte Besucher, mit medizinischer Gesichtsmaske (OP/K/N95/FFP 2 etc.) sind zum öffentlichen Sitzungsteil herzlich eingeladen. Gemäß der „2G+-Regel“ ist ein Nachweis (Geimpft-Genesen) zzgl. Personalausweis erforderlich. Es gelten die Pflicht zur Kontakterfassung sowie allg. Hygiene- & Abstandsregeln. Das kann dazu führen, dass die Zahl der Sitzgelegenheiten eingeschränkt ist. Für die Vergabe der Plätze im Zuschauerbereich gilt das Windhundprinzip.