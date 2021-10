Karatekämpfer international erfolgreich

Schifferstadt. Beim dem am 16. – 17. Oktober 2021 stattgefundenen Coupe Internationale de Kayl 2021 in Luxemburg Karateturnier kämpften sich die beiden Nationalmannschaftsmitglieder Parla Doaa Tatar (16) und Aleks Antonov Aleksiev (17) vom hiesigen Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt e.V. in einem starken internationalen Teilnehmerfeld bis auf das Siegerpodest vor. Bei diesem internationalen offenen Turnier der Karatekämpfer nahmen über 500 Sportler von 62 Vereinen aus 13 europäischen, afrikanischen und asiatischen Ländern teil. Jungen Bundeskaderathleten, Nationalkämpfer aus vielen Ländern, sowie Landeskadermitglieder stellten sich dort zu einem sportlichen Vergleich auf höchstem Niveau. In den Kategorien U18 Kata weiblich konnte sich die junge Athletin Parla Doaa Tatar erfolgreich in den Vorrundenkämpfen, sowie im anschliessenden Finale durchsetzen und sich so die Goldnmedaille sichern. Aleks Antonov Aleksiev konnte dem nicht Nachstehen und sicherte sich ebenfalls nach einer siegreichen Vorrunde und einem Finalsieg den ersten Platz in der Disziplin U18 Kata männlich.. Beide Athleten starteten als Testlauf noch in der Leistungsklasse (zwei Altersklassen höher), dabei sicherte sich Parla Doaa Tatar einen sensationellen 2. Platz und Aleks Antonov Aleksiev noch einen respektabelen 7. Platz. Der Karateverein bietet Training in verschiedenen Gruppen an, von Kinder-Anfängern / Fortgeschrittenen, Jugendlichen, Erwachsenen, Leistung – u. Breitensportgruppen, sowie einer Ü30 – Gruppe ist alles zu finden. Aktuell hat ein neuer Anfängerkurs für Kinder begonnen. Nähere Interessierte erhalten weitere Informationen über den Karateverein unter der Tel.-Nr. 06235/1412 oder unter der Homepage www.karateverein-schifferstadt.de. Text privat