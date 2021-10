Am Anfang stand der Frust bei Marc Riffelmacher. Ein kleiner Steppke ist er da gewesen und spielte erstmals in einer Mannschaft Handball. Das Problem: Die blieb punktlos – eine totale Demotivation für den Schifferstadter. Heute lächelt Riffelmacher, wenn er daran denkt. Der mittlerweile 15-Jährige hat seinen Weg gemacht. Er spielt bei der U17 der Rhein-Neckar-Löwen in der Baden-Württemberg-Oberliga.

