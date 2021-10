Konzert des Landes- Jugendorchesters Rheinland-Pfalz

Das Landes-Jugendorchester Rheinland-Pfalz lädt zu einem Konzert am Sonntag, 24. Oktober 2021 um 17 Uhr in das Palatinum Mutterstadt, Bohligstraße 1, ein. Auf dem Programm steht die Manhattan-Serenade von Louis Alter, das Violinkonzert in e-Moll, op. 64 von Felix Mendelssohn-Bartholdy und die Sinfonie Nr. 9 in e-Moll „Aus der neuen Welt“, op. 95 von Antonin Dvorak. Unter der Dirigentin Anna Rakitina tritt die Solistin Ioana Cristina Goicea an der Violine auf. Karten zu 15 € (ermäßigt 10 €) gibt es im Vorverkauf beim Palatinum Mutterstadt unter 06234 9270513 oder unter palatinum-mutterstadt@t-online.de. Das Konzert wird von der Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz finanziell unterstützt.