Spartans Gym wieder Deutscher Meister 2021 des ISKA Weltverbandes

Nach fast zweijähriger Zwangspause im Wettkampf konnte die Talentschmiede Spartans Gym unter der Leitung des Chef-Trainers Kostas Fanourakis bei der DM in Heilbronn letzten Samstag 2 mal Gold. Fünf mal Silber und drei mal Bronze erkämpfen. Die DM war gleichzeitig ein Qualifikations Turnier der kommenden ISKA Weltmeisterschaft in Malta/Portugal 2022. Ausgeruht sind wir zu genüge durch Corona und es geht jetzt reibungslos weiter im Wettkampf. Fokussiert sind wir jetzt mit den Mannschaften erstmal im Kick/Thaiboxen und im Taekwondo auf die Internationale Deutsche Meisterschaft am 15.11.2021 in Augsburg. Da wollen wir auf jedenfall auf die alten Erfolge anknüpfen und noch stärker auftreten so der Head Coch Kostas Fanourakis.