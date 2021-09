Schifferstadt. Die Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen lädt Erwachsene zu einem Walderlebnis der besonderen Art ein. Am Samstag, den 2. Oktober wird Heilpraktikerin Silke Funk bei einem Spaziergang im Schifferstadter Wald einige Baumarten vorstellen. Die Teilnehmenden kommen den Bäumen auf eine andere Art, als gewohnt, näher und können so etwas über die Kraft und Wirkung auf uns Menschen erfahren, sowie Erholung, Ruhe und Stärkung finden. Durch einfache Übungen lernen sich die Teilnehmenden an einem Baum in der Natur wieder aufzuladen. Treffpunkt: 67105 Schifferstadt, Dudenhofer Straße, Waldeingang am FSV 13/23 Sportplatz, Zeit:14.30 Uhr bis 17 Uhr, Teilnahmebeitrag: 10 Euro. Anmeldung beim Forstamt Pfälzer Rheinauen bevorzugt unter: email: rucksackschule.speyer@wald-rlp.de oder unter Tel.: 015228851038